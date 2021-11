N

o resulta novedoso, porque de siempre esa ha sido la práctica de los barones de la minería, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay consorcios de ese sector que no han querido pagar este impuesto (el ecológico), con todo y que sus ingresos son multimillonarios, y así ha sido a lo largo de los años. No se les pega la gana cumplir con sus obligaciones fiscales, pero de cualquier forma, el mandatario intentó matizar: Estoy seguro de que los dueños no están informados, pero ahora se van a informar .

La declaración presidencial se registró en Zacatecas, tierra minera por excelencia, donde los corporativos de ese sector –con el de Alberto Bailleres en primer lugar, sin olvidar los de Carlos Slim y Germán Larrea– hacen y deshacen a su gusto, siempre en connivencia con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en detrimento del interés nacional, los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la población.

Tal vez lo llamativo de lo dicho por López Obrador estriba en lo siguiente: Me informaba el gobernador que hay mineras que sí están pagando un impuesto ecológico. Y quiero aquí reconocer a las mineras canadienses, que son las que están pagando. Por cierto, hicieron un pago casi al final del anterior gobierno (Alejandro Tello, priísta) y no está muy claro qué destino tuvo ese dinero . Sin embargo, dijo, hay una minera importante que da trabajo, y nosotros queremos que sigan invirtiendo, pero no han querido, en este caso, creo que porque no lo saben los dueños, pagar con ese impuesto para ayudar a Zacatecas . (Por cierto, este gravamen fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que no se trata de si quieren o no.)

El mandatario no dio nombres de los consorcios que se niegan a pagar el impuesto ecológico –y otras obligaciones fiscales, desde luego–, pero no es muy difícil saber de quién se trata, porque los principales metales extraídos de suelo zacatecano son acaparados por unos cuantos corporativos mineros, cuyos dueños son (¡sorpresa!) Alberto Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim, más un grupito de trasnacionales canadienses y una que otra estadunidense.