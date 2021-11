C

arlos Covarrubias, miembro de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito de San Luis Potosí, asegura que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores González, pretende imponer un artículo transitorio en la resolución sobre el área natural protegida de esa sierra, para dejar en propicia indefinición jurídica las mil 805 hectáreas que poderosos desarrolladores inmobiliarios pretenden aprovechar y que el Presidente de la República aseguró en julio, en conferencia mañanera de prensa, que no serían utilizadas para fines empresariales.

La maniobra parece kafkiana: los comuneros, en defensa de sus tierras, presentaron una solicitud de amparo de la justicia federal ante el resolutivo de César Sánchez Ibarra, director de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quien, mediante el oficio DGCD/250/2021, había declarado procedente que las mil 805 hectáreas no fueran protegidas.

Ese amparo (contra los intereses del empresario Carlos López Medina, quien tiene todo listo para vender lotes de lujo de Las Cañadas ) ahora es utilizado por la propia Semarnat para alegar que si no es retirado no se podrán proteger las mencionadas hectáreas.

Covarrubias asegura que Guadalupe Espinoza Sauceda, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, lo citó hace dos semanas en la Ciudad de México y le advirtió que si no se desistían del amparo, los propios comuneros serían responsabilizados de que no se protegieran esas tierras. Se le planteó al funcionario que el amparo sería retirado si la Semarnat anulaba formalmente lo que lo motivó, el oficio de Sánchez Ibarra. A la hora de cerrar esta columna no había avance en este planteamiento, aunque sí diálogo.