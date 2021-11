Para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor no es indispensable contar con el contrato de suministro de energía eléctrica, pues basta con que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: señalar nombre y domicilio del reclamante; descripción del servicio que se reclama con una breve narración de los hechos, y señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación (en este caso, por ejemplo, el recibo de consumo de energía eléctrica).

Con relación al comentario que hace Yadira Estrada Guevara en su carta publicada el el lunes pasado en El Correo Ilustrado con el título Sin resolver, alta facturación de CFE en Lomas de Plateros , me permito hacer la siguiente aclaración:

Mayela fue desaparecida el 11 de agosto de 2020 y desde entonces los integrantes de la comunidad Sutciesas la estamos buscando, acompañando a sus familiares, además de exigir a las autoridades investiguen su paradero y a quienes son responsables de su desaparición. Porque Mayela no desapareció, la desaparecieron.

El solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.

Estamos atentos a que la consumidora o este grupo de personas afectadas presenten su queja en la Profeco.

Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor

Sobre el uso de recursos en Ciencias Tv

En la Facultad de Ciencias de la UNAM se instaló una práctica de revictimización y de faltas al debido proceso de quienes presentamos una queja a un proyecto denominado Ciencias Tv por el uso indebido de recursos.

Dicho proyecto nos victimiza mencionando que el contrato que, por cierto, firmaron de común acuerdo, no debe rendir cuentas porque el monto es pequeño y es por servicios profesionales, como si la responsabilidad pudiera eludirse dependiendo de la cantidad de recursos o el tipo de contratación. Sí es tan precario el contrato, ¿por qué lo firmaron?.

El infantilismo de este grupo, denota la desesperación para no perder recursos públicos que se han usado para difamar y atacar a quienes no piensan como ellos, pareciéndose a las autoridades que tanto critican. El chantaje político de las autoridades de la Facultad de Ciencias es evidente y se requieren respuestas acordes con la ley, para decidir si se rescinde o no el contrato.

Lena Brena, docente de la FCPS

Invitación

Viernes de cine: El que vendrá

El Albergue del Arte y Dragón Estudios en su primera Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo invitan a la proyección de El que vendrá, de Russel Álvarez.

Se trata de un largometraje de ciencia ficción del género horror que a través de su lenguaje expresivo y contemporáneo llega a confrontar al espectador con sus propios miedos.

La cita es hoy a las 20:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: teléfono: 55-5554-6228 Entrada libre