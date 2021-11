Toluca, Méx., El estado de México ya cuenta con un juzgado en línea especializado en violencia familiar, que se encarga de resolver los asuntos en un plazo no mayor a cuatro horas, con el fin de garantizar y salvaguardar la integridad de las mujeres, sus hijas e hijos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar.

Ha tenido muy buena aceptación; la verdad es que hasta el momento ha habido un gran número de demandas iniciadas, incluso los muchos de los procedimientos ya se encuentran avanzados porque, refiero, los plazos se han acortado demasiado , explicó la jueza Sarahí Ramírez García.

“Me siento segura porque lo puedes hacer en computadora, un teléfono móvil, en tu mismo celular, no tienes que salir de tu casa; de hecho, a mí me daba miedo salir, porque si se enteraba o me veía algún familiar de él por la Fiscalía, iba a decir ‘¿qué pasa?’, ¿no?

Todas las mujeres tenemos derecho a ser libres, a no ser maltratadas, a que no nos humillen, no somos cualquier cosa, también tenemos derechos, sueños y necesitamos exigir que nunca nos repriman por hacer lo que queremos , expresó una de las usuarias.

Este juzgado también apuntala el trabajo de los Centros Naranja, que ofrecen asesoría legal y patrocinio jurídico a mujeres en situación de violencia, donde además se les da acompañamiento, y gracias a la digitalización de los procesos en materia familiar, los abogados del Gobierno del estado pueden representar con mayor eficacia a las mujeres, y responder oportunamente cuando enfrenten situaciones de riesgo.