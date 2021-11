Sandra Hernández García

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 37

Ante el retraso de los pagos, el Congreso de la Ciudad de México apremió al Instituto Electoral (IECM) local a entregar las prerrogativas correspondientes a los partidos políticos con registro en la capital.

Hasta el momento el órgano electoral capitalino suma más de 15 días de retraso en el pago del financiamiento público correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

En un punto de acuerdo se afirma que la ministración de recursos es una obligación que por ley debe ser cumplida, y de no hacerlo habría una violación constitucional que desencadenaría implicaciones, como no suministrar las contraprestaciones a los proveedores de los partidos, así como no proporcionar el pago a quienes colaboran con ellos.

Desde meses atrás la entrega de las prerrogativas a las que los partidos tienen derecho se ha retrasado varios días, y en el presente mes, las mismas no ha sido liberadas por el Instituto Electoral local en las cuentas bancarias para tal efecto .

Si bien reconocieron que el IECM no cuenta con los recursos debido al recorte de más de 500 millones de pesos este año, recordaron la existencia de un artículo transitorio en la Ley de Egresos de 2021 para que el gobierno central plantee una ampliación presupuestal de acuerdo con los ingresos del primer semestre del año.