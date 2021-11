Sandra Hernández García

Pese a los testimonios de trabajadores de estructura afectados, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila Ventura, negó la problemática laboral en el Congreso de la Ciudad de México.

Luego de afirmar que no ha recibido ninguna denuncia y que nadie ha alzado la voz sobre la falta de contratos y pagos, la diputada defendió la labor del oficial mayor, Reynaldo Baños, quien, dijo, permanecerá en su puesto pese “al fuego amigo que se está generando al trascender estas notas.

No hay ni falta de contratos ni falta de pagos, a menos por declaraciones, pero en lo formal no lo tenemos, y si alguien estuviera en esa situación ya hubiéramos tomado cartas en el asunto porque no tenemos ningún problema presupuestal ni de cuestión de falta de procedimiento administrativo para pagarles; entonces, de eso no hay nada, y de los pagos de los trabajadores no hay nada , aseveró la morenista, pese a que a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –de la que forma parte– llegaron oficios del personal sindicalizado para defender la labor del personal de estructura y de honorarios.

Al preguntarle que si las personas afectadas no alzan la voz por miedo a ser perjudicados, dijo que ellos están conscientes del cambio administrativo que se vive en el Poder Legislativo, por lo que se les otorgó un pago extraordinario de tres meses que cubre junio, julio y agosto.