La Comisión de Elecciones va a hacer una encuesta de reconocimiento de todos los participantes; no queremos dejar a nadie fuera. En Morena todos tienen la posibilidad de representarnos , dijo el morenista.

Delgado adelantó que será dicha instancia la que recibirá las propuestas que hizo el Consejo Nacional, más los resultados de la encuesta de reconocimiento, para que de ahí se tenga ya la decisión final de quiénes pasarán a la encuesta que definirá quién será nuestro candidato o candidata .

A los militantes del partido expresó: Tiene que haber solidaridad, generosidad, entre todos, porque en Morena no se lucha por cargos. Estamos en medio de un proyecto de transformación nacional histórico para México. Entonces, no hay ningún interés particular que pueda ponerse por encima de este gran interés general, y sí, nos tenemos que hacer todos responsables de cuidar el movimiento .

El periodo de registro de los aspirantes que buscan la candidatura por Morena en los seis estados cerró con 153 participantes.