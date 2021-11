Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 16

El PRI, en la Cámara de Diputados, y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pineda, chocaron ayer luego de que la fuerza política exigió al funcionario primero resolver los problemas del organismo, cuya infraestructura hospitalaria se está cayendo a pedazos y el desabasto de medicamentos es estratosférico , para que merezca ser candidato a la gubernatura de Oaxaca.

Al comparecer ante comisiones, Ramírez Pineda reviró que no se puede exigir que en tres años se resuelva lo que por décadas se dejó de hacer. Pidió además que no se mezclen las aspiraciones políticas con las funciones que realiza como funcionario, pues no se trata de debatir si puede merecer o no .

Agregó que está haciendo lo mejor que puede para tratar de atender lo urgente, durante la reunión en la que PAN, PRI y PRD señalaron deficiencias en los servicios médicos del Issste, como citas médicas tras meses de espera, mientras Movimiento Ciudadano preguntó cómo se prepara la institución para la prevista cuarta ola de contagios de Covid-19 y demandó que se ponga la vacuna Pfizer contra el coronavirus a los 2.5 millones de docentes, quienes necesitan un refuerzo tras haber recibido la de Cansino.

Luis Antonio Ramírez Pineda respondió que los 214 hospitales del Issste están listos para volver a ser reconvertidos en nosocomios Covid-19, pues no se omite la preocupación de que pueda presentarse una cuarta ola. Explicó que es la Secretaría de Salud la que determinará si se suministra una nueva dosis del biológico al magisterio, pero se comprometió a ser portavoz de las peticiones hechas al respecto.

En tanto, el funcionario enfatizó que la población debe continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios.