Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 13

Desde mediados de noviembre, la entrega de las tarjetas de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores y de los propios recursos del programa se ha llevado a cabo en medio de claroscuros y opiniones encontradas, pues mientras algunos usuarios siguen quejándose de la dificultad para hacer trámites básicos o tener acceso a su dinero, otros han obtenido rápidamente el plástico y han tenido experiencias positivas.

En el primer grupo se encuentra, sin lugar a dudas, Magda Gutiérrez de Kater, quien acudió al parque Frida Kahlo, en la alcaldía Coyoacán, para preguntar si en ese sitio alguien podía explicarle cómo reponer la tarjeta que, hace dos años, se tragó el cajero automático de un banco. De nuevo se fue sin respuestas y con las manos vacías.

Ya estoy hasta acá , dice la mujer mientras señala sus sienes con los dedos. Tengo en el banco como 60 o 70 mil pesos desde hace dos años. Traté de conseguir mi tarjeta y estuve hable y hable a todos lados, ya hicimos cola en la sección de quejas y me dijeron que van a ir a visitarme a mi casa, pero yo sabía que no era cierto , cuenta resignada.

Aunque el saldo de su cuenta sigue intacto, doña Magda no deja de pensar que el tiempo que ella y otros usuarios tienen para obtener su tarjeta y la ayuda de 3 mil 100 pesos bimestrales puede acabárseles en cualquier momento.

“Dos años es mucho. La gente se muere, las viejitas nos morimos. Me dicen: ‘usted espere’, pero ¿a qué espero, a que me muera? Si van a resolvernos, tienen que hacerlo casi ya, porque a lo mejor dentro de cinco meses ya no vivimos”, lamenta.