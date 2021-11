Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 9

Al defender el acuerdo con base en el cual se blindan las obras consideradas de interés público y de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de impugnar ese documento gubernamental.

Dijo que esa posición es natural al INAI, organismo que ahora es muy exigente con su gobierno, pero antes su divisa era obedecer y callar ante casos de corrupción, pese a su operación a partir de un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.

Ahora son muy exigentes con nosotros, pero no tenemos nada que ocultar, es transparencia completa, plena, porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada , sostuvo. Ante la prensa, subrayó que el acuerdo en referencia es para que sus adversarios, empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia; nosotros debemos rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí, y lo vamos a seguir haciendo .

Insistió en que en su gobierno quedaron atrás los viejos métodos de la política, como el tapado, la cargada, el dedazo, el acarreo, o el besamanos, y dejó en claro que no se mete en las decisiones de los otros poderes de la Unión.