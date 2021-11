Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 5

La pandemia incrementó los factores de riesgo que generan violencia de género en el hogar, en el espacio público y en los ámbitos laboral y económico. En el mundo hubo una pérdida masiva de empleos de mujeres, pues 54 millones quedaron sin trabajo y además evidenció y aumentó la desigual en la distribución de los cuidados.

En ese contexto, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), ONU Mujeres llama a que pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas e invita a los hombres a sumarse a esa tarea impostergable .

Hacemos un llamado a los hombres del país y del mundo, porque no vamos a poder poner fin a la violencia contra las mujeres si no se hacen parte de la solución , y no sólo parte del problema , sostuvo a La Jornada, Belén Sanz Luque, titular de ONU Mujeres México, quien también conminó a los gobiernos a incrementar sus presupuestos públicos en materia de prevención y combate a la violencia .

Sobre ello, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró en entrevista que el presupuesto para ese sector aumentó significativamente. Desde el comienzo del gobierno de la 4T, los recursos del anexo 13 (igualdad de género) se han incrementado 387 por ciento en cifras nominales, al pasar de 47 mil 918 millones en 2018 a 233 mil 732 millones de pesos para 2022”.

Eso significa que mientras en 2018 el anexo 13 representaba 1.07 por ciento del total del presupuesto programable, en 2022 representará 4.31 por ciento . Sobre los recursos destinados al instituto para el año que viene, informó que tendrá un incremento de 5.1 por ciento , pues contará con 873 millones 508 mil pesos. Consideró que los aumentos constantes de dinero evidencian el compromiso del gobierno federal con este sector.

“El presupuesto para la igualdad tiene que ver con todos los fondos vinculados a los programas prioritarios, y que han aumentado significativamente, como Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones para adultas mayores (…) los recursos para la atención a la violencia y la no discriminación se han mantenido con aumentos menos notables, pero todos con alzas: los refugios, la atención a la violencia, las alertas de violencia de género y los centros de justicia para las mujeres”.