Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 3

Zacatecas, Zac., En la ominosa circunstancia de violencia criminal que se abate en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la capital para dejarle al pueblo y al gobernador, David Monreal, su apoyo permanente y total.

“Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo, apoyando al pueblo y también expresarle a David Monreal que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el respaldo del gobierno federal y que vamos a salir adelante.

Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino.

El mandatario resaltó su relación con Zacatecas. “He visitado la entidad desde hace más de 20 años, desde que se inició el proceso democrático local. Hay que tener presente que dominaba un solo partido hasta que se levantó un movimiento popular, democrático y se ganó la gubernatura. Desde entonces hemos apoyado al pueblo y buscado que las cosas cambien y mejoren en el estado.

Por eso teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se padece de inseguridad y violencia.

El Ejecutivo aseguró que seguirá apoyando con todos los programas de Bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes, esto no se hacía antes .

El Presidente se comprometió a apoyar a la entidad para que se restructure la deuda que heredó de alrededor de 10 mil millones de pesos, 7 mil 500 millones de deuda de largo plazo y el resto de corto plazo.