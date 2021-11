Agradece la sencillez de gobernantes de ahora

ué foto excelente de Cristina Rodríguez presenta la princesa de La Jornada de ayer: un grupo de amigos cercanos festejan alegres quizá un suceso o un chascarrillo del almirante José Rafael Ojeda Durán. Sí, las risas animadas y la sencillez de la vida es posible para quienes tienen tan altas responsabilidades. Qué muestra de terrenalidad tan agradecible y que para tantos suscita confianza grande. Qué lejos de los empaquetados gobernantes del pasado, que debían meterse en el mundo de la apariencia, de la construcción artificial de extrañeza, buscando ser individuos diferentes de los mortales como señas del poder.

José Blanco

En recuerdo de las hermanas Mirabal

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora en memoria de aquel 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana, por orden del dictador Rafael Trujillo. Ellas luchaban contra la dictadura y las injusticias y se enfrentaban a la represión de esa dictadura respaldada por Washington.

Les decían Las Mariposas. Minerva y María Teresa fueron encarceladas, torturadas y violadas por los esbirros del régimen, pero no detuvieron su lucha. Como no podía con ellas, Trujillo decidió ejecutarlas y el 25 de noviembre de 1960 las secuestraron, mataron a golpes y metieron a su coche para simular un accidente automovilístico. Este hecho, en vez de atemorizar, indignó a toda República Dominicana. Con este motivo, el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Bogotá, Colombia, en 1981, comenzó a conmemorar el 25 de noviembre en su honor.

Pablo Moctezuma Barragán

Denuncia que Movistar no respeta lo pactado

Deseo manifestar mi inconformidad con la compañía Movistar. Igual que muchas personas, tuve problemas económicos serios y mi plan contratado con dicha compañía desde hace muchos años (al que nunca quise cambiar a pesar de que otras me ofrecían mejor servicio) presenta un atraso. Por ese motivo, ayer hablé con un ejecutivo de cobranza de apellido Gómez, quien me dijo que podríamos realizar un convenio, que consistía en que si durante el día de hoy pagaba 30 por ciento del adeudo y el resto diferido en cuatro partes quincenales subsecuentes (incluso me dijo las fechas en que debía realizarlos) hoy mismo tendría reactivado el servicio cuando mucho en 30 minutos. Acepté y realicé dicho pago, sin que hasta el momento hayan cumplido con lo ofrecido.

Al llamar para aclarar la situación, simplemente me responden que no tendré el servicio hasta que liquide el total de la deuda. Esta forma de engañar me parece totalmente de mala fe, pues mintieron y faltaron a su palabra sin motivo, ya que yo nunca me negué a cubrir dicho adeudo, tan es así que acepté el convenio, realicé el pago de 30 por ciento y me comprometí a liquidar los cuatro pagos restantes en las fechas acordadas. Más aún, el señor Gómez me invitó a responder una encuesta, en la cual califiqué de excelente la atención brindada. Ahora no tengo opción, sólo liquidar el total de la cuenta, que en estos momentos me resulta difícil. He vuelto a llamar y ningún ejecutivo me da una opción viable a mi problema.