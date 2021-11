E

l Congreso de Colima reprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 por considerar que reflejan uso discrecional de los recursos públicos por parte del ex gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez, cuya administración dejó un cúmulo de irregularidades. El informe presentado al Legislativo por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) incluye 784 observaciones, 69 por ciento de las cuales corresponden a adquisiciones. Asimismo, se detectó un adeudo de 932 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), una discrepancia entre el registro del patrimonio público y la información presentada en la contabilidad, prácticas concurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos , así como una cuenta bancaria no reportada por el Poder Ejecutivo, entre otras anomalías. La también priísta Lizeth Moreno Ceballos, presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, sostuvo que todos los actos deben ser investigados, y afirmó que los legisladores darán seguimiento a estos casos.