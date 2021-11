Antonio Heras y Juan Pablo Guerra

Corresponsal / La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 34

Tijuana, BC., El gobierno estatal que encabeza la morenista Marina del Pilar Ávila busca deshacerse del proyecto de su antecesor, Jaime Bonilla de construir una planta fotovoltaica, se anunció durante el primer miércoles de mañanera efectuado en Tijuana.

Ávila Olmeda tendría que pagar 6 mil millones de pesos de indemnización si no encuentra una justificación razonable, no obstante que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía no han otorgado el permiso ni la opinión favorable para este proyecto.

El problema es cómo cancelar el contrato que por 30 años el gobierno anterior firmó con la empresa Next Energy, en el que se comprometió a comprarle parte de la energía eléctrica que iba a producir para canalizarlo al sistema de bombeo del acueducto río Colorado.

En la primera conferencia de prensa semanal de la gobernadora, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, habló de que entre los pasivos contingentes que tiene el estado, “se encuentran los compromisos de repago de la inversión para la planta fotovoltaica, que se darían en caso de que fuera cancelada por cualquier situación.