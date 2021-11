cristina gómez lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 33

Hermosillo, Son., El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó 18 cuerpos en 14 fosas clandestinas ubicadas en la Costa de Hermosillo, a unos 30 kilómetros de la ciudad capital. Según el reporte, ocho están calcinados y 10 en estado de putrefacción, informó Cecy Patricia Flores Armenta, líder del colectivo que desde el primero de mayo de 2018 busca a su hijo Marco Antonio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12 horas de ayer, tras una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona agrícola de la costa, sobre la calle 20 al sur de Las Carboneras.

Los cuerpos estaban cubiertos con cal para evitar los olores fétidos, otros portaban prendas de vestir aún completas, uno con un uniforme similar al que usan los trabajadores de Teléfonos de México (Telmex), además de una llave de vehículo de marca Chrysler.

En un grupo de WhatsApp, Flores Armenta señaló que aun cuando llevan tres años peinando el estado de Sonora es difícil encontrarse con cementerios clandestinos .

Hizo un llamado a las miles de familias sonorenses que buscan a un ser querido víctima de desaparición forzada a que acudan al Laboratorio Científico de la Fiscalía de Sonora para realizarse una prueba genética y acelerar la identificación de los cuerpos.