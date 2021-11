De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 26

Un grupo de personas que el último par de días bloqueó las oficinas principales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la capital del país con el reclamo de que no ha recibido el pago de sus sueldos, no son trabajadores del organismo, sino de empresas contratadas para realizar labores de limpieza y que han incumplido sus obligaciones, dijeron fuentes oficiales.

Alrededor de 60 personas se han manifestado afuera del edificio del SAT en Avenida Hidalgo, en el centro de la capital, para denunciar que trabajan en diversas empresas particulares que prestan servicios de limpieza en el SAT, las cuales les pagan salarios incompletos.

Los manifestantes aseguraron que la falta de pagos se debe a que el SAT ha retenido pagos a estas empresas.

Información obtenida en el SAT da cuenta de que el 23 de noviembre no se presentaron a laborar solamente 7 personas y el 24 de noviembre no hubo ninguna ausencia oficial, por lo que, según las fuentes oficiales, se confirmó que los manifestantes no forman parte de los trabajadores de limpieza que prestan el servicio en los inmuebles del organismo. Las empresas que tienen los contratos limpieza negaron que los manifestantes tuvieran relación laboral con ellas. Incluso uno de los manifestantes que se ostentaba como líder de cuatro empresas, reconoció que los manifestantes no trabajaban en inmuebles del SAT, sino en otras instituciones.

El SAT llevó cabo un proceso de revisión de los pendientes de pago e identificó que todas las facturas conciliadas entre el organismo y las empresas de limpieza han sido pagadas, de acuerdo con la información oficial obtenida por este diario. Sin embargo, hay periodos que no han sido facturados por la propia empresa en virtud que se niega a aceptar las penalizaciones por incumplimientos de los contratos, derivados de que se detectaron trabajadores que no están dados de alta en el Seguro Social, no envían al número mínimo de trabajadores requeridos para cada inmueble y se presentan constantes inasistencias.