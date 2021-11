Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 25

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si no hubiera ganado en 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya estarían en bancarrota, y habría un caos en el país.

No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese contado muchísimo más vidas, estaría el país ­destrozado.

Ahora no, agregó, tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, o sea empobrecido al pueblo, a pesar de la crisis económica, y el prestigio de México está por lo alto .

El Presidente ratificó la estrategia de su gobierno para cambiar el rumbo en el sector energético.

Imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron. Voy a seguirlo repitiendo. La diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no se puede repetir, no puede caer en lugares comunes; un dirigente, sí. Tiene que estar repitiendo, porque su tarea es hacer conciencia.

Luego repasó algunos puntos de lo que considera los peores efectos de la reforma energética del sexenio pasado; entre éstos, contratación de gas en exceso y a precios elevados; incumplimiento del plan de construir 12 termoeléctricas; entrega de grandes extensiones en tierra y mar para explotar petróleo, y sólo dos contratos en operación de 110 otorgados.