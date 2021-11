Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 4

La novela Aura Ayar propone desmitificar muchos estereotipos que se asumen felices o placenteros , como la infancia, la maternidad o la literatura, dice su autora, Lilia Ávalos, sobre la obra ganadora del del Premio Dolores Castro 2020 Narrativa y recientemente editada por el sello Fondo Blanco.

La escritora e investigadora de la literatura sostiene en entrevista que le interesaba “exponer cómo la infancia no es esta etapa idílica y feliz, que en las relaciones familiares no todo es cordialidad y apoyo, en particular la figura de la madre.

No todo es un marco de pastel y chocolate, sino que hay claroscuros en todo. Lejos de lo que nos han hecho creer de que únicamente lo positivo y bueno es lo que vale, estas partes oscuras, terribles y dolorosas son lo que forman lo que somos.

Afirma que para tener claridad de lo que somos y cómo enfrentarlo, primero tendríamos que saber las partes que nos integran. Me interesa enfrentar estos estereotipos que sí me parecen muy dañinos .

Ávalos menciona que en la novela, la literatura “está planteada como un terreno ambivalente. Esa disciplina padece los estereotipos de que la única literatura que vale la pena es la que habla de cosas moralmente positivas, la que te enseña algo y te hace pasar buenas sensaciones. Creo que no. Puede hacerte sentir cosas maravillosas o terribles. Esa es su riqueza.

“Para la protagonista, Aura Ayar, la literatura ha tenido esta sensación de terreno discrepante, que no termina siendo completamente negativa ni positiva. Tiene una parte muy gozosa, donde hasta parece que la literatura es la que termina dando significado a la vida, pero al mismo tiempo también resulta un vínculo doloroso.”

La escritora sostiene que el arte, y en este caso la narrativa, son semi-llero fértil para las obsesiones personales. En mi caso, siempre ha sido el entender cómo funciona la memo-ria, cómo va perfilando quién somos, cómo va construyendo una especie de historia oficial, aunque sea perso-nal o familiar y cómo las cosas que nos repetimos terminan cobrando validez al paso del tiempo .

En su novela de autodescubrimiento, agrega Ávalos, “la memoria me parecía fundamental para contribuir a este proceso. Aura se encuentra en una circunstancia don-de no entiende cómo ha llegado al momento en el que está ni qué ha influido para que esté en esa situación. Echa un vistazo a su memoria y al volver a vivirlo entender realmente qué fue lo que pasó.