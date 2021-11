También incluye un tercer disco, Kid Amnesiae, que comprende material inédito y un casete de lados B seleccionados por el mismo grupo. Los temas nuevos If You Say the Word y Follow Me Around se lanzaron como sencillos respaldados por sus videos musicales.

Además presentan la muestra Kid A Mnesia Exhibition, que permite una experiencia interactiva con música y obras de arte de los álbumes para disfrutar por Play-Station 5, macOS y Windows.

La banda inglesa Radiohead está integrada por Thom Yorke, Ed O’Brien, Jonny Greenwood, Colin Greenwood y Phil Selway, quienes lanzan su primer álbum, Pablo Honey, en 1992.

Thome Yorke y Jonny Greenwood crearon canciones para recientes cintas como Suspiria (2018), película de terror de Luca Guadagnino y Phantom Thread de 2017, dirigida por Paul Thomas Anderson.

En México se han presentado cuatro veces, la primera en 1994, cuando la banda ya era famosa por su tema Creep, pero en el país pasó de largo; 15 años después, regresan para deleite de sus seguidores, que pernoctaron a las afueras de las taquillas del Foro Sol de la Ciudad de México para conseguir un boleto en el lejano 2009. Dicho concierto lo abrió la banda legendaria de música electrónica The Kraftwerk. Regresan al mismo recinto para 2012 y la más reciente tocada que brindaron fue en 2016, en el Palacio de los Deportes.