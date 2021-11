Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 16

Para los pueblos afrolatinoamericanos, la Iglesia católica, más que una madre, es una madrastra que busca imponer desde afuera y no respeta su cultura, aseguró la religiosa hondureña María Suyapa, integrante del secretariado de la pastoral Afroamericana y Caribeña.

En conferencia de prensa con motivo de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, la también representante de las mujeres afrodescendientes comentó que los negros latinoamericanos , en general, nos sentimos como hijastros en la Iglesia, como si no fuera nuestra madre, como si fuera nuestra madrastra, porque no nos toma en cuenta en lo que respecta a nuestra cultura. Somos marginados, excluidos, y hay mucha indiferencia por parte de sacerdotes y de muchos obispos .

Además, los misioneros que llegan a nuestros lugares vienen a evangelizar desde ellos y no desde Cristo, porque Cristo sí danza con nosotros en nuestros ritos y añadió que lamentablemente no sólo la Iglesia católica los margina, nos excluye la sociedad, no sé si por nuestro color, pero es un dolor que carga nuestra gente, y es preciso sanar .