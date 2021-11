Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 11

El gobierno analiza aplicar el refuerzo de vacuna anti-Covid en algunos casos, sobre todo para adultos mayores; eso todavía lo tienen que decidir los especialistas , adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, en su rueda de prensa matutina, sumó a esa consideración que los adolescentes de 15 a 17 años recibirán el antígeno producido por Pfizer.

Al abordar la situación sanitaria en el país, y el proceso de vacunación, reconoció a la fecha no haber llegado a 200 mil pequeñas comunidades apartadas, de difícil acceso en el país. Mientras el secretario del ramo, Jorge Alcocer, comentó que 5 por ciento la población no quiere recibir el antígeno.

También, el subsecretario Hugo López-Gatell adujo que 0.07 por ciento de las escuelas que hasta el momento han abierto –67 por ciento del total–, han tenido alguna clase de afectación, algún salón que presenta algún caso de enfermedad o más de un salón en toda la escuela .

El mandatario insistió que su administración no obligará a nadie a vacunarse. Hay que convencer, persuadir, no imponer nada. En efecto, ya está demostrado y que hay que procurar que la gente no se enferme, no haya contagios y que no pierda la vida, que es lo más lamentable .

Refirió que el lunes, en Palacio Nacional se decidió reforzar la vacunación, para lo cual se llegará a todas las comunidades, hasta las más apartadas, y ratificó también el análisis de la dosis de refuerzo.