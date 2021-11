Quepo en el perfil que establece la ley. En el del PAN no quepo, nunca he cabido ahí; eso lo sé de sobra , puntualizó ante los diputados.

Pablo Gómez, ex dirigente del Movimiento Estudiantil de 1968, ex diputado y ex senador, respondió que el perfil del cargo lo establecen la ley y la norma de la autoridad administrativa, no Acción Nacional. Se exige ser licenciado en economía, y yo soy licenciado en economía . Recordó que estudió en la Facultad de Economía de la UNAM, que continuó sus estudios desde la cárcel cuando fue detenido por participar en la rebelión estudiantil, y cuando salió prosiguió sus estudios en dicha facultad, donde fue profesor y jefe del departamento de difusión.

Diputados de PAN, Movimiento Ciudadano y PRD reiteraron sus críticas al nombramiento del ex legislador, al considerar que no tiene el perfil ni la experiencia para un cargo que requiere preparación técnica, académica, certificaciones y mucha destreza, mientras el PRI dijo esperar que esa falta de habilidades no se convierta en persecución de enemigos políticos.

Al responder los cuestionamientos del PRI en voz de Eufrosina Cruz y José Francisco Yunes, dijo estar de acuerdo en que la UIF debe ser políticamente neutral, pero sólo desde el punto de vista de no ser utilizada por consigna política en contra de nadie, ni de partidos ni de instituciones.

No obstante, recordó que las entidades gubernamentales son por definición instituciones políticas, porque no pueden trabajar sin un programa. Eso es político, y ahí no puede haber neutralidad, añadió.

Esto no se trata de combatir enemigos. Además, yo no tengo enemigos, no tengo por qué vengarme de nadie, porque nadie me ha hecho algo como para que tenga motivos para la venganza , añadió.

El ex dirigente estudiantil subrayó que sin duda alguna se requiere cierto nivel técnico para realizar la tarea que tiene a su cargo la UIF. “Toda actividad, hasta dar discursos en una plaza pública, requiere cierta técnica.

Pero el objetivo de la unidad y de este gobierno, que es desarticular el Estado corrupto, no es una cuestión técnica, sino política. No se puede agarrar a nadie si no hay voluntad y decisión de un gobierno de luchar contra las estructuras de corrupción. Toda técnica que no tenga un objetivo preciso, no sirve ni para arreglar una plancha.

Destacó que durante su vida ha luchado en favor de un programa, y una vez que se ha logrado constituir una nueva fuerza gobernante después de tantas décadas, sería una cobardía no formar parte de esa administración. Se prevé que mañana el pleno de San Lázaro analice el dictamen de la comisión.