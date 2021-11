Los proyectos prioritarios de infraestructura impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación están detonando la economía de los estados y, a su vez, comprueban que el país puede crecer y desarrollarse cuando se gobierna con austeridad y sin corrupción, y no impedirá la rendición de cuentas ni la transparencia, ya que hoy México tiene un gobierno honesto , subrayó.

G. Saldierna, E. Méndez, N. Jiménez, V. Ballinas, A. Becerril y C. Arellano

Por la mañana, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, detalló que su partido promoverá y respaldará acciones legales contra dicho acuerdo porque se trata de una tapadera de la corrupción, por bloquear la transparencia de los contratos. Apuntó que aún buscan cuáles serán los recursos jurídicos adecuados, ya que al no tratarse de una ley, no aplica una acción de inconstitucionalidad. Es un tema de competencias, y el Presidente no la tiene para poder determinar un decreto de esta naturaleza , afirmó en conferencia de prensa.

En el Senado, la oposición exigió a la presidenta de esa cámara, Olga Sánchez Cordero (Morena), que presente una acción de inconstitucionalidad. Los morenistas los calificaron de hipócritas, ya que antes no rendían cuentas y construían obras inservibles y altamente costosas, como la Estela de luz, con Felipe Calderón.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados consideró la medida del Ejecutivo federal como un atentado al orden jurídico. La presidenta de la asociación, Claudia de Buen Unna, señaló que dicho acuerdo es ilegal e inconstitucional, con deficiente e incorrecta fundamentación.