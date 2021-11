Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el documento publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, relacionado con las obras de gobierno, tiene el objetivo de agilizar los procesos dentro de la administración federal y evitar burocracias. Igualmente, evitar los amparos de grupos de interés que buscan hacer fracasar las obras, por lo que les pidió actuar con decencia.

¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el ex ministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto? Porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido, y nos presentan un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos, perdemos y, si no la ensartamos, también, y pues ya no terminamos (la obra) , comentó a la prensa.

Sostuvo que las críticas vienen de esa oposición a la que todo les molesta: que porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas, no crucé mis piernas, que me hacían falta unas clases de manejo corporal. Se olvidan que yo vengo de Tepetitán... y me da mucho orgullo ser de mi pueblo , y de ese tipo de expresiones culturales, del pueblo, es de lo que se pierden los fifís, expresó.

De manera especial destacó que el acuerdo –que no decreto, precisó– ayudará para culminar las obras en tiempo. En ese punto se refirió a la aceptación notablemente mayoritaria de la población a obras como el Tren Maya, o de los ahorros igualmente millonarios que tendrá el erario al fabricar sus propias dragas para evitar inundaciones, como explicó antes el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

El mandatario ratificó el respeto de su gobierno a los principios de protección al medio ambiente, justicia y honestidad, y rendición de cuentas.