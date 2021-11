Por otro lado, en entrevista, el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, sostuvo que, a 15 años de que en el sexenio calderonista se inició la abierta participación militar en tareas de seguridad, esta ha fracasado. No sólo porque en los pasados tres años se han reportado 37 mil asesinatos en promedio, sino porque está claro que la violencia no ha cedido en México.

Aguirre explicó que el acuerdo presidencial de mayo de 2020 no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de la CIDH: la participación de las fuerzas armadas no es extraordinaria, porque están desplegadas en todos el país, aun cuando hay estados que no lo requieren; no está suficiente regulada porque el acuerdo es muy escueto en cuanto a definir los controles civiles; no está subordinada, porque sólo le responden al Presidente y no a otra instancia civil ni es complementaria porque en la Guardia Nacional predomina la presencia militar.

Señaló que si bien ha trascendido que el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat propone desechar la controversia, confió en que los ministros asuman que el acuerdo presidencial tiene visos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad , por lo que debería anularse. Para Aguirre, preservar su vigencia pone en riesgo de profundizar la militarización de la seguridad pública, generando mayores riesgos para los derechos humanos.

Las organizaciones demandan que la SCJN resuelva con enfoque de género para evitar mayor vulnerabilidad en una estrategia de seguridad basada en la militarización.