Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 4

No fue sorpresa para el gobierno de México que las 11 empresas estadunidenses fabricantes y distribuidoras de armas solicitaran desechar la demanda interpuesta en su contra, en la respuesta que presentaron el lunes ante la Corte de Distrito de Massachusetts, como parte de la querella interpuesta por la cancillería mexicana.

Durante un foro convocado por El Colegio de México, titulado La batalla de Boston, en el que se analizaron las respuestas dadas por las compañías ante la denuncia del gobierno mexicano, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, aseveró que preveían su intento por no ir a litigio. Esperábamos sus argumentos, todos ellos dirigidos a que se desestime la demanda. Cuestionan si México puede demandarlos o no, insisten que no podemos hacerlo en Estados Unidos y cuestionan el nexo causal de sus conductas con los daños al país que nosotros resaltamos en la demanda .

El funcionario indicó que la estrategia de las 11 compañías será distraer a la opinión pública tanto en México como en Estados Unidos. Hablarán de la corrupción en nuestro país y se acogerán a la segunda enmienda en su nación, que permite a sus ciudadanos poseer y portar armas.