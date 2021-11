La víspera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el tema, el mandatario sostuvo: antes no podían ni la Armada ni el Ejército participar en tareas de seguridad pública, no lo permitía la Constitución, y era muy difícil para el gobierno enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia .

Recordó que el pasado 20 de noviembre entregó al titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán; como al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, condecoraciones a la honestidad. Tengo la fortuna de contar con el respaldo del secretario de la Defensa, del titular de Marina, dos integrantes de las fuerzas armadas excepcionales, dos ciudadanos ejemplares que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo, me alivian, me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México.

A su vez, el secretario Ojeda Durán sostuvo que la Armada mantiene su compromiso institucional, pues es una fuerza armada nacida del pueblo y para el pueblo.

En la ceremonia se reconoció a elementos de la Semar que han tenido actuaciones relevantes, como la desactivación de explosivos, labores de inteligencia contra el crimen organizado, el rescate de civiles en embarcaciones naufragadas y a la tripulación del helicóptero que se estrelló en Hidalgo, en agosto pasado, cuando participaba en tareas de apoyo a la población damnificada por el huracán Grace.