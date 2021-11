E

l Banco de México informó ayer que las reservas internacionales, con corte al 19 de noviembre, suman 198 mil 586 millones de dólares. Pero no fue la noticia más importante. Su gobernador, Alejandro Díaz de León, termina su periodo el último día de este mes y el propuesto al Senado por el Ejecutivo para sustituirlo, Arturo Herrera, siempre no va: “En relación con la información que se ha vertido el día de hoy –escribió en Twitter–, quisiera confirmar que, efectivamente, el Presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México”. (La propuesta había sido retirada desde agosto). La información a la que se refiere el ex secretario de Hacienda fue publicada por uno de los columnistas que atacan con mayor rudeza al gobierno de la 4T. Al parecer, le fue filtrada por el senador Ricardo Monreal, y él mismo se encargó de confirmarla horas después. Según el columnista, el mandatario había reconsiderado su decisión porque Herrera no estaría dispuesto a convertirse en su brazo ejecutor para ordeñar dinero del banco central de una manera poco ortodoxa e incluso ilegal . Es una especulación sin fundamento que perjudica sobre todo al Presidente. Herrera acompañó a Andrés Manuel desde que era jefe de Gobierno del Distrito Federal y su desempeño como titular de Hacienda mereció su reconocimiento. Hasta la tarde de ayer, la Presidencia no había hecho ninguna declaración. Obligadamente debe proponer al Senado otro candidato antes de fin de mes, ya que de otra manera el banco central quedaría acéfalo. Tiene como función principal mantener bajo control la inflación. Según Jonathan Heath, uno de los subgobernadores, en los tiempos cercanos se disparará a 7 por ciento o más, el doble de la meta. Andrés Manuel reunió ayer a un grupo de empresarios a la hora de la comida para tratar, entre otros temas, la cumbre con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau y, por supuesto, el tema del gobernador de Banxico.

Humo blanco en la Corte