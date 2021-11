Desde septiembre pasado solicité a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realice el cobro de mi servicio de luz de acuerdo con el consumo real y no por estimación del servicio 968070103979, en la alcaldía Coyoacán.

En esta reunión México, a través del Ejecutivo federal, fue más propositivo; el progreso social debe llegar a las mayorías, de lo contrario no sirve. Lograr la paz y la convivencia en orden del multilateralismo alejaría la amenaza de toda confrontación entre países.

En lo comercial, nuestro país tiene todavía desventajas mientras no desarrolle una industria nacional; además, ya pasó el tiempo de hablar de competitividad, si sólo se trata de satisfacer las necesidades humanas más apremiantes. México requiere empresas e industrias que produzcan artículos de larga duración; la revolución industrial que se requiere ahora debe tomar en cuenta que la naturaleza –que guarda las materias primas– sufre una destrucción irreversible y no pueden ni deben ser tomadas o adquiridas irresponsablemente.

Los problemas y temas ahí tratados –aunque analizados superficialmente– son propios a los tres, aunque en diferente medida. Los criterios para resolverlos parte en lo individual y también en lo colectivo a través de la cooperación, el entendimiento y la voluntad política, con respeto soberano de cada cual en la búsqueda de resoluciones a, entre otros, el tráfico de armas, que no debiera existir por ser una producción malévola e infructífera que sólo ocasiona masacres y muertes; el descontrol de la migración, en la que pocas veces se ven los motivos ocasionales; el aumento de las desigualdades sociales debido a la mala distribución de la riqueza; el narcotráfico de estupefacientes que arrastra a los consumidores a la dependencia y destruye sus vidas, etcétera. Estos y otros lastres se profundizaron en el sistema capitalista y al parecer sin vuelta atrás. ¿Qué hacer ante ello?

as amenazas de violencia física, el constante acoso económico, la negativa reiterada a surtir medicamentos, el apoyo incondicional a mercenarios de la calaña de Juan Guaidó y otras formas de atacar al pueblo venezolano de parte de los sectores hegemónicos de Estados Unidos, obtuvieron una amplía respuesta el pasado domingo en los comicios que se efectuaron en 23 estados, donde las fuerzas populares consiguieron el triunfo en 20. Esta victoria demuestra que los habitantes de Latinoamérica no estamos dispuestos a seguir bajo la férula de los intereses oligárquicos de los trusts internacionales.

Sin embargo, la CFE me respondió que no podía hacerlo así porque los medidores están en el interior del inmueble.

Ya instalé la preparación para recibir el medidor que sustituirá a los otros.

He hecho todo lo que me han indicado y no se han atendido las órdenes N1041730469, la cual se rechazó porque los medidores están en el interior del inmueble , siendo que el propósito de la orden es sacar los medidores que están en el interior del inmueble , y la N1041750130.

El técnico fue un domingo, pero lo estuvimos esperando, por cada orden, durante los 10 días hábiles que me dijeron que debía estar atento a su llegada.

Ahora no me dan otra orden porque dicen que primero debo pagar la cantidad estimada por ellos, que es de 4 mil 188.34 pesos, lo que no corresponde ni remotamente a lo consumido.

Sergio Trejo Trejo

Invitaciones

Presentación del libro Mujeres en lucha

Se invita a la presentación del libro Mujeres en lucha, de Pablo Moctezuma Barragán.

Participan Vanessa Bohórquez, Ángeles González Gamio, Pilar Noriega, Luz Rosales y Nayeli Moctezuma.

Mañana a las 18 horas en el Club de Periodistas, Filomeno Mata 8, Centro Histórico, Ciudad de México.

Ciencia ficción, una lectura contemporánea

El 16 Seminario Pensamiento Contemporáneo/Biblioteca del Estudiante-UACM invita a la sesión Ciencia ficción, una lectura en la sociedad contemporánea, a cargo de los escritores José Luis Zárate y Mauricio del Castillo.

Hoy a las 18 horas. Transmisión en vivo por Youtubelive: Biblioteca del Estudiante Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Napoleón Estrada

El pensamiento de Fidel en la Cuba de hoy

A cinco años de la partida física del comandante Fidel Castro y 65 años de la salida del yate Granma de México, invitamos al encuentro virtual que realizaremos mañana a las 18 horas para reflexionar sobre la vigencia del pensamiento de Fidel en la Cuba de hoy.

Contaremos con los ponentes Francisca López Siveria, presidenta de la Cátedra Fidel Castro de la Universidad de La Habana; Suniel Sosa, de la UJC de Cuba; Ángel Guerra, intelectual cubano, y Leopoldo Valle, consejero político de la embajada de Cuba en México.

Trasmisión en vivo por el Facebook del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: facebook.com/mmsc1996

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Irene Gatica, Jorge Dávila, Tlamatini Molotla y Ana Rodrigo