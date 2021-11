Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 27

Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió este martes una recomendación, por violencia institucional contra una mujer víctima directa de tentativa de feminicidio y sus tres hijos menores de edad.

La mujer y sus hijos ya habían sido víctimas de su ex pareja y padre de los menores, quienes habían vivido varios episodios de violencia grave, y existían dos denuncias previas, pero al no ser atendidas con diligencia por las autoridades, propiciaron que el hombre lesionara a balazos a su ex cónyuge y a dos de los menores, y luego se suicidara frente a ellos, informó Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDH, en el señalamiento 156/21.

A pesar de que las denuncias fueron interpuestas en febrero de 2013, y hay otra de junio de 2020, la defensoría social comprobó que eso no impidió al agresor continuar violentando a su familia. El 2 de julio de 2020, cuando el sujeto fue a buscar a su ex pareja al domicilio donde vivía sola con sus tres hijos y con el ánimo de cometer feminicidio en su contra , le disparó con arma de fuego en varias ocasiones y la hirió en el hombro, abdomen y rostro.

Constató graves omisiones