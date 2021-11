Rubén Villalpando

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 7

Ciudad Juárez, Chih., Joaquín Cosío y Silverio Palacios compartieron con los chihuahuenses sus experiencias en el mundo de la actuación y hablaron de sus personajes Cochiloco, Mascarita, Caníbal y Cucaracha, por los que son ampliamente conocidos.

Los actores tuvieron un conversatorio en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, de la ciudad de Chihuahua, donde, de manera cercana con el público, compartieron las experiencias a lo largo de su trayectoria, las cuales los han llevado a ser dos de los comediantes de mayor reconocimiento dentro del cine y teatro mexicanos.

Joaquín Cosío, nacido en Tepic, Nayarit, pero radicado en Ciudad Juárez desde temprana edad, se refirió a sus inicios en la actuación, y a cómo, al llegar de provincia a la Ciudad de México, fue precisamente con su compadre Silverio Palacios con quien entabló una amistad que ha trascendido más allá de los escenarios .

Al hablar de sus trabajos más icónicos y de su reacción ante el hecho de que el público lo identifique con nombres como Mascarita, de la película Matando cabos, o El Cochiloco de El Infierno, aseguró no sentirse incómodo, sino por el contrario, lo agradece.

“El trabajo que hacemos es una expresión para el público y éste hace lo que le venga en gana con lo que le ofrecemos. No puedo decir a la gente que no me llame Cochiloco; ella decide. Es un personaje que pudo haber incidido en el gusto masivo y eso es algo que finalmente hay que agradecer”, expresó.

Por su parte, Silverio Palacios, quien ha compartido el set en ambas filmaciones con Cosío, reafirmó esa postura. “El hecho de que te llamen como tu personaje es implícitamente un reconocimiento a tu trabajo. Entonces, siempre es grato. Que griten ¡Caníbal! o ¡hey Cucaracha! o ¡Pánfilo! por la calle, es algo extraordinario, porque corroboras que vale la pena trabajar para que a alguien le sea entrañable tu personaje”.