Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. a10

Washington. Un ex agente de la CIA espió durante años a altos directivos del futbol mientras trabajaba para Qatar, el pequeño país árabe que organiza el Mundial de 2022, según descubrió una investigación de Associated Press. Doha buscaba asegurarse la sede ante rivales como Estados Unidos y Australia cuando contrató a Kevin Chalker, ex agente de la CIA convertido en contratista privado, para espiar a los equipos de otras candidaturas y a directivos importantes del futbol que participarían en la selección en el 2010.