Explica que en septiembre de 2020 se encontraba dibujando “y me di cuenta de que estaba haciéndolo con muchos detalles, y uno de mis maestros de pintura en Estados Unidos me decía que no hiciera muchos detalles ‘porque cuando ya pintes, se pierde’, y al ver mi trabajo pensé que podía aprovechar eso para hacer unos libros para colorear. Así surgió la idea”.

Cuando se vive en Estados Unidos, señala, no te enteras de la realidad en México, pero ahora que estoy de nuevo en mi país, ya veo las cosas de diferente manera .

Gran parte de la transformación que dice haber experimentado tiene que ver con los golpes de realidad ante la violencia, la pobreza y la desigualdad cotidianas. Durante las últimas semanas de septiembre, a Guadalupe Reyes le tocó vivir de cerca la elevada criminalidad que hay en Zacatecas: el robo a varios negocios, el cierre de otros por las amenazas de cobro de piso de supuestos integrantes del crimen organizado y un asalto directo.

Y para no sufrir tanto, porque en esta tierra siempre va haber retos, problemas, y debemos tener una mente muy fuerte, nivel espiritual, para no caer y seguir. A mis amigas feministas he platicado y les digo: tenemos que estar fuertes mentalmente para ayudar a las demás . En este contexto, yo creo que si no hubiera tenido ese trabajo espiritual que ahora tengo, sí me hubiera asustado mucho .

El otro libro lo nombró Dos Espíritus, y tiene que ver, dijo la artista, con el rencuentro de la mujer con la espiritualidad y con la naturaleza. Este contiene poemas suyos en mazateco. La traducción la hizo la cantante Cecilia Rivera Martínez, originaria de Huautla de Jiménez, Oaxaca, cantante y traductora en su lengua originaria, quien en 2020 ganó el 25 concurso de cuento mazateco organizado por la Secretaría de Educación de Puebla.

Con ambos libros infantiles para colorear, señala: “quiero que las niñas y niños tengan ese contacto con mi obra, porque yo nunca había dejado mi trabajo al desnudo, así, en registro –es decir, en blanco–, porque los niños van a complementar con sus propios colores los dibujos en cada libro. Eso va a ser lo interesante”.

Sobre todo, añadió, se mantendrá fiel a su estilo para seguir reivindicando a la mujer, y sobre todo a la mujer indígena, la mexicana . En estos libros para colorear se interesó particularmente en seguir destacando lo mexicano, “nuestras raíces, nuestras lenguas indígenas, las flores mexicanas, los colibríes.