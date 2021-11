Reyes Martínez Torrijos

El libro Anacrónicas intenta mostrar de forma entrañable y humana el lado desconocido de testigos de la historia, personajes que tienen la importante capacidad de crear humor y amor donde existía la tragedia , sostiene su autor, José Ángel Leyva.

El texto de crónicas editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), que se presentará este viernes, explora a los poetas Juan Gelman, Jorge Boccanera, José Manuel Roca, Ledo Ivo y Nicanor Parra; el músico Silvestre Revueltas, el cronista Rafael Ramírez Heredia y el pintor Vlady.

Gelman y su biografía terrible. Ramírez Heredia con el cáncer que anunciaba su muerte. Me toca estar en los últimos días de su vida muy cercano a él y conozco esta parte tierna y dulce de un personaje que tenía fama de tremendo , dice Leyva a La Jornada.

Sobre esos poetas, Leyva (Durango, 1958) afirma que son “con quienes me identifico mucho, he tenido una relación personal y, al mismo tiempo, me parece que hay una congruencia entre lo que piensan y lo que hacen, hay una relación entre su escritura y sus vidas.

Destaca que “muchos de estos relatos se han publicado en La Jornada Semanal. Para mí ha sido un espacio privilegiado donde he podido incursionar con versiones más breves y concisas. Una de las cosas que he querido mostrar en este medio ha sido ese vínculo entre la poesía y la vida, la poesía y los otros discursos, la poesía y la realidad”.

El también ensayista y editor describe a Silvestre Revueltas como un personaje genial. De toda la familia Revueltas es el que tiene más tintes de genialidad. Si hubo una figura innovadora en el mundo, en el lenguaje de la música, ese fue él. Además es un personaje con tintes literarios extraordinarios. Él mismo era un gran escritor, como lo demuestran sus cartas reunidas por su hermana Rosaura en Silvestre Revueltas por él mismo .

Otro de los ejes del volumen de crónicas es “mostrar las partes absurdas de nuestra realidad, por ejemplo, El Torito. Sorprende que en una sociedad que no cree en la justicia y menosprecia la ley, de pronto te encuentres de un modelo regulador que funciona y que uno vive para verlo.