Los vecinos, señaló Pardillo, manifestaron en un escrito: Queremos manifestar diversas irregularidades en los procedimientos que lleva a cabo la alcaldía Benito Juárez para la contratación de los bienes, los servicios y la obra pública en el marco de la aplicación de presupuestos participativo. Se cometen errores, no hay llamadas, no hay correos, no llegan los nombramientos a los responsables de comités .

Al anunciar el turno de la proposición, el secretario de la mesa directiva, Gonzalo Espina Miranda, del PAN, en funciones de presidente en ausencia del morenista Héctor Díaz Polanco, dijo que se presentaba el punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al alcalde de Benito Juárez, Santiago Torreblanca Cortina Ayala , por lo que la vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales Rubio, debió corregirlo: Nada más decirle que su alcalde se llama Santiago Taboada, no Cortina .