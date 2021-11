El marxismo explica por qué es necesario eliminar las limitaciones impuestas por la dominación de clase para lograr el objetivo más amplio de la emancipación humana. La eliminación de esas limitaciones permite construir la sociedad socialista, a la que los marxistas no van a renunciar. Esa sociedad supera la injusticia estructural, no los conflictos sociales generales que, presumiblemente, existirán en cualquier tipo de sociedad. Las experiencias históricas, como la de los sóviets, son hechos para examinar y para entender las limitaciones de su momento.

Para el marxismo no existe algo así como la catástrofe final del capitalismo como producto de sus inmanentes contradicciones económicas. El marxismo no es determinismo económico.

En ese espacio social (y no existe otro en el marco del Estado-nación) somos, no autónomos, sino heterónomos. No hay excepciones. El reconocimiento de este hecho es un principio de realidad indispensable, si de lo que se trata es cambiar la vida social. Ciertamente hay unos individuos más heterónomos que otros, especialmente los que en términos socioeconómicos llamamos excluidos.

La liberación de las masas será obra de sí mismas o no será. Ningún iluminado puede cambiar su situación. Es obra de la política. Muchos dirigentes comprometidos con los dominados pueden ser inestimable ayuda en entender en profundidad cada conflicto. De una política que resuelve problemas y conflictos, derivan enseñanzas que es preciso comprender. Muchos conflictos creados por los dominados desafían las normas hegemónicas naturalizadas y provocan cambios necesarios para que las democracias funcionen y promuevan de mejor manera la inclusión social. Un problema: el trabajo duro debería merecer una alta retribución, como los trabajadores esenciales durante la pandemia.

La lucha es permanente. La construcción de conflictos para resolver problemas debe ser continua. Como lo vio Hegel, el conflicto de clases no estalla en la sociedad capitalista solamente porque la chusma se muere de hambre, sino porque, además, está indignada. Es preciso luchar por abrir cauce a la indignación mediante el entendimiento de los problemas y los conflictos. Comprender porque no se es pobre; sino se está pobre y ver y comprender quiénes son los ricos y porque lo son. Cuando la indignación, comprendiendo su origen, se vuelve un necesario continuum, la práctica política se vuelve insumisa, lo que no signfica que en todo momento puede plantearse como problema práctico la injusticia estructural. El momento de enfrentarla no puede ser sino resultado de la acumulación de fuerzas (las alianzas nacionales e internacionales, cuentan) y la forma que adopte será distinta para cada espacio social y político nacional.