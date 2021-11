Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Martes 23 de noviembre de 2021, p. 18

Para que haya mayor inclusión de las mujeres en la estructura de la Iglesia católica todavía falta mucho más , pero en los últimos lustros algo se ha avanzado, consideró la religiosa María Dolores Palencia, integrante de la comisión de contenidos del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), e identificó como obstáculos al clericalismo y la sumisión.

En conferencia de prensa luego de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, indicó que muchas mujeres estamos esperando que nos den lugar, y creo que los caminos que tenemos que ir haciendo es tomar, tomar decisiones juntos en diálogo y escuchar, porque sería ilógico que las mujeres camináramos por nuestra onda .

No obstante, consideró necesario combatir el clericalismo y acabar con la sumisión femenina, la cual sobre todo ocurre en las pequeñas parroquias: si el padre no dice, si no autoriza y si no permite; no es, y no estamos en ese momento, pero todo podemos hacerlo sin caer en guerras inútiles que nos desgastan a todos y agotan lo más importante de la evangelización .