Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Martes 23 de noviembre de 2021, p. 18

El Papa Francisco llamó a los participantes de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe a escuchar a los más pobres y olvidados y a emprender un proceso de conversión pastoral para que la Iglesia sea cada vez más evangelizadora y misionera .

En el arranque de ese acto, que se realiza en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por medio de un video el pontífice remarcó que la reunión no debe ser un encuentro de élites, sino de la Iglesia regional en su conjunto.

Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. No se olviden de que todos somos parte del Pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios surgen las élites, élites ilustradas de una ideología y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da con todos, sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto. Una Iglesia sin exclusión .