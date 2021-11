Comentó a la prensa que apoyará a la persona que gane la encuesta, hombre o mujer, y este respaldo será sólo con su voto, no más.

Subrayó que se obtendrá con base en una encuesta que evitará muchos problemas, especialmente para él. “Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, no?, que el Presidente era el que nombraba al candidato, con una simulación”.

¿Cuántos votos sacaban esos candidatos? ¿Con cuánto ganaban? 90 por ciento, incluso con López Portillo no hubo ni siquiera otro candidato porque había partidos paleros y ahora no, pues es el pueblo el que decide. Antes se decía: hay votos que cuentan y otros que pesan; pues no, todos son iguales, desde el más humilde campesino hasta el más grande de los empresarios.

Por eso su recomendación es que sea el pueblo el que decida a partir de una encuesta con una muestra sólida, definida por matemáticos, porque así sí se refleja el sentir de la gente .

Recordó que en una contienda pasada el ahora canciller Marcelo Ebrard quedó en segundo sitio y aceptó los resultados (favorables a López Obrador), aguantó el canto de las sirenas .

“Y dicen ‘el pueblo se equivoca’, sí, claro que se equivoca, pero se equivoca menos que los caciques, que los jefes”.