Martes 23 de noviembre de 2021, p. 8

San Cristóbal De Las Casas, Chis., La segunda caravana de migrantes que se dirige a la Ciudad de México arribó ayer al municipio de Mapastepec tras recorrer en cinco días 100 kilómetros desde Tapachula, informó el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

Explicó que los extranjeros caminaron durante nueve horas desde el municipio de Escuintla, de donde salieron a las 4 de la mañana, por lo que es probable que hoy descansen en Mapastepec y un día después reanuden la marcha hacia Pijijiapan.

Comentó que se instalaron en el parque central a pesar de que el alcalde morenista, Elmer Nicolás Noriega, aseguró que no los dejaría entrar. Vamos a los parques porque son lugares públicos y no tenemos que pedir permiso, aparte de que no somos criminales ni maleantes, es una contingencia. No estamos para robarle a nadie, si nos dan agua, qué bueno, y si no, también .