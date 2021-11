P

or más que uno trate de explicarse lo que sucedió en el encuentro de los presidentes de Norteamérica durante la semana pasada a partir de las experiencias anteriores, no hay cómo entender qué fue lo que sucedió, tal vez porque no estamos acostumbrados a que la mesa se incline al lado mexicano.

Por más que a muchos les arda, en la reunión sólo hubo una voz: la del presidente de México con sus discursos, con sus propuestas, con la actitud rebelde que le produce mirar el aumento cada vez más peligroso del hambre, la pobreza, el hacinamiento, el poco o nulo acceso a los servicios de salud, y la desigualdad que se cierne sobre casi todos los países de nuestro continente.

Decir que fue un evento para que sólo se expresara la voz de alerta de México, podría mal interpretarse, y tal vez el juicio no fuera ni exacto ni justo, pero también habría que entender que ni Estados Unidos ni Canadá podían escupir al cielo, es decir, condenar un sistema que ellos auparon, en el que viven, y del que ahora, seguramente tienen muchas dudas.

Si esto fuera cierto era necesaria la voz mexicana, y nadie mejor que el presidente López Obrador para señalar la crisis del sistema y la rebelión contra la desigualdad, que él encabeza en México, pero que hoy debe ser tomada en cuenta en todo el mundo.

Aunque de pronto pareciera que la pelota sólo rodaba en la parte mexicana porque ni Biden ni Trudeau llevaban una propuesta a la cumbre, es necesario decir que algunos asuntos ya habían estado sobre la mesa y fueron producto de acuerdos consensuados.

Las razones están a la vista de todos, los gobiernos de corte gerencial, obsecuentes a los intereses de los grandes consorcios, han creado problemas que hoy desbordan sus fronteras, la migración podría ser uno de los casos más evidentes, pero tampoco se pueden ocultar los nuevos retos producto de enfermedades emergentes, ni las transgresiones al orden natural creado por la contaminación atmosférica.