E

n el México actual, aquellas personas que no cuentan con acta de nacimiento, credencial para votar o una tarjeta para el Bienestar es como si no existieran. En los hechos, los más pobres de los pobres y, en especial los ancianos, no tienen acceso a lo mínimo necesario para subsistir. No se trata tan sólo de la población marginada alejada de las urbes, sino que incluso en las grandes ciudades hay miles de personas que no tienen un reconocimiento social, como es el caso de los que viven en la calle.

Por ello, todo esfuerzo por el reconocimiento y la mejora del nivel de vida de estas personas olvidadas es un gran avance social y, en este sentido, la tarjeta para el Bienestar mitiga las necesidades de un importante grupo social.

Además de ofrecer un ingreso mínimo, esta herramienta de débito incorpora a cientos de miles de personas al sistema financiero. Mediante este medio cuenta con opciones de compra y el retiro de dinero en efectivo vía la banca y en comercios afiliados.

También cuenta con un seguro contra muerte accidental e inhabilitación para el trabajo de hasta 750 dólares, asistencia funeraria por hasta por 7 mil 500 pesos y asistencia legal funeraria para facilitar los trámites a los deudos.