unque el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que el neoliberalismo está muerto en México, de vez en cuando se le escucha patalear desde su tumba. Una de las compañías que nació, se desarrolló y se ha convertido en la mas importante trasnacional cadena de tiendas en el neoliberalismo económico, Walmart, anuncia que abrirá más expendios de gasolina en territorio mexicano. WalMart nació en pañales de percal en Arkansas, Estados Unidos, era una tienda pueblerina. La fundó Sam Walton a quien se atribuye la invención del supermercado. Heredó a sus hijos, forman la familia mas rica del mundo… o eran, porque en los últimos tiempos la acumulación de capital ha cambiado de dinámica y tenemos empresas billonarias como Apple y Tesla, un nivel que todavía no logra la cadena. Acusada en Estados Unidos de cometer actos de corrupción en México, aquí las autoridades del peñanietismo no la quisieron tocar ni con la hoja de una lechuga. Volviendo al tema de los expendios de gasolina, Walmart operará en asociación con la compañía Gazpro (nada que ver con la mayor gasera rusa Gazprom). Instalarán expendios en algunas tiendas Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Sam’s Club, Walmart Express y Walmart Supercenter. Serán diseñadas, desarrolladas y operadas por Gazpro, y se abastecerán de gasolina suministrada por Pemex, mediante el modelo de marca sublicenciada, dice un comunicado. En Estados Unidos representan una competencia formidable porque hacen ofertas combinadas con descuentos que incluyen gasolina y alimentos. En México hay alrededor de 15 mil expendios, antes todos eran de Pemex, entraron los privados y comenzó la pérdida de su mercado cautivo de 50 millones de vehículos. Con Walmart se acelerará su achicamiento.

Los precios