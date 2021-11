No está embarazada

Vanesa Jiménez, de la Red Necesito Abortar, señaló que la determinación judicial reafirma la posibilidad de que las mujeres y personas gestantes, que radican en las entidades donde aún no se ha modificado el Código Penal, puedan solicitar un aborto voluntario sin ser criminalizadas .

Monterrey, NL., El juzgado primero de distrito en materia penal de Nuevo León concedió a una mujer, no embarazada ni procesada penalmente, el primer amparo a nivel nacional contra la criminalización del aborto, informaron colectivos feministas este lunes ante las instalaciones de la legislatura local.

El artículo 328 indica que se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar , y el 331 señala: No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora .

“Es necesario que el Congreso de Nuevo León y de las demás entidades federativas prioricen el debate sobre el aborto, para garantizar estos derechos.

Piden libre decisión sobre procesos reproductivos

Desde las organizaciones que participan en la estrategia de litigio, hacemos un llamado a que las legislaturas de los estados que no han reformados sus códigos penales lo hagan a la brevedad, para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes en México puedan decidir libremente sobre sus procesos reproductivos. De no hacerlo, los amparos continuarán y de ser necesario se solicitará la intervención de la Suprema Corte , añadió Jiménez.

Además del amparo ganado, los colectivos feministas tienen en proceso otros 23 procedimientos, por lo que esperan obtener más resoluciones favorables