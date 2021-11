De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de noviembre de 2021, p. 7

Malcolm McDowell, a sus 78 años, es posiblemente uno de los actores más dinámicos e inventivos del mundo. Ha creado una galería de personajes icónicos desde el rebelde estudiante de la premiada If, de Lindsay Anderson, a la de un malévolo joven en La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, que le dio un lugar en la historia.

No se olvida su participación en Oh Lucky Man!, también de Anderson, o cuando derrotó a Jack El destripador como el inquisitivo HG Wells en Time After Time. Sus créditos en cine, teatro y televisión se destacan aún más por su siniestro Calígula, así como decenas de apariciones en series de HBO y Amazon, como Mozart in Jungle, donde comparte créditos con el mexicano Gael Garcia Bernal.

Fui una estrella cuando era muy joven. Me divertí mucho cuando era soltero, en Londres. Así que me aproveché de esa situación, pero nunca hice nada ilegal , señaló a The Independent el actor, encarnación física de una era glamorosa, nueva y radical del cine de Gran Bretaña: la nueva ola británica, como se le conoció desde entonces.

Su rostro es más recordado por La naranja mecánica, en la que aparecía como un ultraviolento jovenzuelo con ropa de vestir: camisa y pantalones blancos, tirantes gruesos, sombrero negro de derby, botas negras, maquillaje de ojos vívidos y con bastón.

Medio siglo de trayectoria

Con una trayectoria de 50 años, claro, luego de trabajar como operario en una fábrica y de servir bebidas en el café de sus padres, en Liverpool, McDowell, egresado de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, aparece en otro filme, un thriller oscuro dirigido por la artista multimedia franco-británica Charlotte Colbert: She Will, motivo de esta entrevista.

McDowell ya era una estrella de la nueva ola cuando apareció en La naranja mecánica, en 1971. Su papel decisivo llegó como un escolar público que lidera una insurrección armada en un internado en If, actuación que atrajo la atención de Kubrick. Interpretaría el mismo personaje, Mick Travis, en Oh Lucky Man! y Britannia Hospital, que completó la trilogía con Anderson.

Todo, por supuesto, podría haber sido muy diferente. McDowell reveló que en la época en que Kubrick obtuvo los derechos de la novela de Anthony Burgess, había un plan de otros para que Los Rolling Stones interpretaran a los viciosos droogs (banda que lideraba el papel de McDowell), con Mick Jagger como Alex.

She Will es un drama feminista lóbrego, con McDowell en el papel de un director de cine que una vez, se supone, abusó de la estrella de 13 años de una de sus películas. Décadas más tarde, ella está empeñada en la venganza.

Polanski y Weinstein

Fue en parte el tema, el abuso cometido por un poderoso magnate del cine, lo que lo atrajo. Para McDowell, todo está incómodamente cerca de casa, debido a los casos de Roman Polanski, quien fue acusado de violar a una menor, y de Harvey Weinstein, quien fue condenado por abusos en serie. Me gustó lo que la película tenía que decir sobre la idea del abuso y el aseo de éste que vino después. Pensé en gente como Polanski. Lo conocía y, de hecho, me agradaba .

Se le preguntó si alguna vez había sido testigo del tipo de abuso y acoso que ahora prevalece en la industria. “Por supuesto –respondió–, hice tres películas con Harvey (Weinstein). Respecto del personaje que interpreto, hay algunas dudas sobre si cruzó la línea. Con Harvey, realmente fue un abuso. Lo vi con mujeres jóvenes en Cannes”.