Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 23 de noviembre de 2021, p. 26

Al cierre del tercer trimestre del año, la población en México con un empleo ya recuperó su nivel prepandemia; sin embargo, 56.3 por ciento se encuentra en la informalidad, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe).

De acuerdo con el sondeo que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo informal sumó 31.4 millones de personas, lo que representó un incremento de 3.9 millones, con respecto al mismo periodo de 2020.

Al mismo tiempo representó 56.3 por ciento de la población ocupada, la cual asciende a 55.8 millones.

El segmento informal se ha recuperado a mayores tasas, con 2.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2020; mientras el formal ha crecido 0.4 por ciento.

Dentro de la informalidad, 16 millones de personas se ocuparon en el sector informal –que refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios–, cifra que significó un crecimiento de 2.4 millones de personas y que en total engloba a 28.7 por ciento de la población ocupada.

Otras 7.2 millones de personas también laboran en la informalidad, pero lo hacen en empresas, gobierno e instituciones; 6.1 millones más se ocupan en el sector agropecuario y otros 2.1 millones en el servicio doméstico remunerado.

La ocupación informal muestra que en los hombres se presentó un alza de 1.8 millones de personas, al registrarse 17.4 millones en el tercer trimestre de 2020 y 19.2 millones en igual periodo de 2021. Por su parte, las mujeres se incrementaron 2.1 millones en el mismo periodo al pasar de 10.1 millones a 12.3 millones.