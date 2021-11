Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 23 de noviembre de 2021, p. 6

Madrid. España será el país invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022, por lo que el Instituto Goethe celebra esta elección con el lanzamiento de un programa de actividades culturales que lleva por lema Camino a Fráncfort.

En rueda de prensa en Madrid, la directora del Instituto Goethe, Antonia Blau, detalló que la idea es aprovechar este momento para crear intercambios pero, sobre todo, programas de una duración más larga entre artistas, creadores y ciudadanos de España y Alemania .

Así, Camino a Fráncfort es un programa colaborativo con instituciones y agentes culturales españoles que gira en torno a actividades literarias, cultura urbana, podcasts y cine, así como cuestiones como el feminismo, la memoria histórica, el poscolonialismo o los jóvenes.