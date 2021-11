La autora cuenta que pasó varios días volando bajo por lo del robo a su casa ocurrido el domingo 14 de noviembre. Pero su biblioteca, su tesoro más preciado, luce intacta al igual que su sonrisa cuando bromea acerca del asalto: “Si hubiera estado sola aquí tomando el sol, seguro me habrían encajado un cuchillote en la garganta o me ahorcan. Soy muy confiada.

Pero yo quería y quiero servir a mi país, porque tuve una educación ligada con la colonia francesa; luego me fui a Estados Unidos, aprendí idiomas, y eso me ayudó mucho, pero sentí que no pertenecía a este país, y eso era importante para mí: pertenecer a México a través de las entrevistas.

Si la escritora de casi 90 años tuviera enfrente ahora mismo a aquella muchacha güerita que hacía malabares para que la vida no se le viniera encima, asegura que “le diría que no se cansara tanto, que se cuidara más, que no trabajara mucho; le diría:‘ ten más seguridad y fe en ti misma, haz menos entrevistas y más crónicas de lo que tú vives, no dejes en segundo lugar tus novelas o cuentos’.

“El oficio de periodista es muy humilde, haces antesala y muchísimas cosas que finalmente son de subordinación, de ‘a ver si me hacen caso y si me responden’; por eso, este oficio te enseña a saber esperar, es una lección”, dice en entrevista con La Jornada.

Estos libros que no quiso el ladrón supongo que algún día mis hijos o la fundación que tengo los regalarán.

Elena escucha atenta a las personas que la rodean, de repente alguien comienza a hablar del miedo que ha sentido durante la pandemia, de lo duro que ha sido seguir trabajando en la calle, llegar a casa y temer abrazar a la familia.

De inmediato se enciende la mirada de la periodista, porque ella es, ante todo, reportera. Ha olfateado una buena historia. ¿Quiero entrevistarlo? , pide Poniatowska a todo aquel que coloca frente a ella un relato que mueve ese instinto.

“Nunca he dejado de hacer periodismo –añade–, porque siempre hay personas que me llaman o me tocan a la puerta y me dicen: ‘fíjese que me pasó esto o lo otro’. Alguna vez pensé dejar el periodismo y dedicarme sólo a la literatura, pero cada vez que quise hacerlo alguien me decía: ‘quédese otro poco’. Además, cuando esta víbora pica no hay remedio en la botica, y es verdad. El periodismo es adictivo.

“Por el periodismo han muerto muchísimos hombres y mujeres, por su pasión por informar, porque lo traes adentro; es algo que late en el corazón y tú sales a las calles a ver qué pasó, sin pensar que a lo mejor te estás jugando la vida.

Claro, también hay periodistas que ya no quieren escribir ni estar en las redacciones, sino aparecer en televisión. Pero han surgido muchos colectivos de muchachos que están haciendo buen periodismo.

Poniatowska, Premio Cervantes 2013, considera que ya no existen las mafias culturales como la que comandó en su época Fernando Benítez. “Se han diluido muchísimo. Dicen que todo ha quedado entre dos revistas culturales, pero muchos periódicos han eliminado sus páginas de cultura.

Las mafias culturales respondieron a una época; ahora se quiere dividir a la gente en pro-AMLO o anti-AMLO, pero ya no existe un jefe como fue Benítez, ni un Octavio Paz, que también tenía su grupo.