Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 21

Aunque Morena expresó su respaldo a la propuesta del comité que promovió la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, con la que dicho grupo convocó a la creación de un tribunal de los pueblos que dé seguimiento a las indagatorias contra los ex mandatarios, el partido guinda no ha tenido una sola reunión para iniciar su organización, ni está entre sus prioridades para los siguientes meses, por lo menos hasta concluir las próximas elecciones.

Luego de que la consulta no alcanzó la cifra de participación establecida en la legislación para que su resultado fuera vinculatorio, sus promotores llamaron a conformar una instancia similar a la que se creó para indagar casos como la guerra de Vietnam o la dictadura chilena. Este tipo de mecanismos tiene el objetivo de llevar a la justicia a quienes cometieron crímenes perpetrados por el Estado y que fueron encubiertos por las mismas autoridades.

Ante ello, integrantes de Morena y legisladores del partido anunciaron su apoyo, pero poco más de tres meses después no han aterrizado la iniciativa.

El tema no se ha tocado en ninguna sesión del Consejo Nacional o de la dirigencia del partido, confirmó la secretaria de Mujeres del partido, Carol Arriaga. Tampoco se nombró alguna comisión encargada de darle seguimiento.